Kızılcahamam'da 'Orman Benim' kampanyasıyla orman yangınlarına önlem - Son Dakika
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Kızılcahamam'da 'Orman Benim' kampanyasıyla orman yangınlarına önlem

Kızılcahamam\'da \'Orman Benim\' kampanyasıyla orman yangınlarına önlem

Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Orman Benim' kampanyasıyla orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi ve vatandaşları bilinçlendirmek amaçlanıyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da etkinliğe katılarak ormanların korunması gerektiğini vurguladı.

03.05.2024 14:01
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Orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Kızılcahamam ilçesinde "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da katıldı.

Acar, etkinliğe ilişkin, "Ormanlarımızı gözümüz gibi koruyoruz. Çünkü orman benim, orman biziz. Bugün hep birlikte tek vücut olduk, geleceğimiz için ormanlarımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 'Orman Benim' kampanyasıyla orman yangınlarına önlem - Son Dakika

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