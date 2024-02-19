Kızıldeniz'de Deniz Kaplumbağalarının Görüntüleri Kaydedildi - Son Dakika
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Kızıldeniz'de Deniz Kaplumbağalarının Görüntüleri Kaydedildi

Kızıldeniz\'de Deniz Kaplumbağalarının Görüntüleri Kaydedildi

Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kızıldeniz'de deniz kaplumbağalarını ve su altı güzelliklerini kaydetti. Mercan resifleri etrafında gezinen kaplumbağaların renkli deniz bitkileriyle beslendiği anlar, insan ruhuna dinginlik veren görüntüler oluşturdu. Dalış eğitmeni Murat Kulakaç, Kızıldeniz'in dünyanın en güzel su altı güzelliklerine ev sahipliği yaptığını ve Türkiye'nin dalış sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

19.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:50
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Anadolu Ajansı (AA) Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'de yaşamını sürdüren deniz kaplumbağalarını kayda aldı.

Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve birkaç kişiden oluşan dalış ekibi, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve deniz kaplumbağalarını görüntüledi.

İnsan ruhuna dinginlik veren görüntülerde, deniz kaplumbağalarının mercan resifleri etrafındaki gezintisi yer aldı.

Kaplumbağaların rengarenk deniz bitkileriyle beslendiği anlar izlemeye değer görüntüler oluşturdu.

Ekipte yer alan dalış eğitmeni Murat Kulakaç, dalışın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kulakaç, dünyanın en güzel su altı güzelliklerinin Kızıldeniz'de olduğunu vurgulayarak, burada su altında görülebilecek tüm renklerin ve canlıların dalgıçların önüne serildiğini belirtti.

Gölleri ve denizleri göz önüne alındığında Türkiye'nin dalış sektöründe önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Kulakaç, ülkede dalış yapılabilecek yerlerin güvenli olduğunu söyledi.

Kulakaç, insanların Türkiye'de dalgıçlığı öğrendikten sonra mutlaka Kızıldeniz'de dalış yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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