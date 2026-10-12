Kızıldeniz eyaletinde madenlere hava saldırısında 72 madencinin öldüğü iddia edildi - Son Dakika
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Kızıldeniz eyaletinde madenlere hava saldırısında 72 madencinin öldüğü iddia edildi

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Sudanlı Acil Durum Avukatları, Kızıldeniz eyaletinin Şimal el-Vadi bölgesindeki altın madenlerine hava saldırısında 72 madencinin öldüğünü iddia etti. Sudan Doktorlar Ağı saldırıda ölü ve yaralılar bulunduğunu bildirirken basına göre savaş uçakları 5'ten fazla füze fırlattı.

Sudan ile Mısır sınırında altın madenlerinin bulunduğu sahaya düzenlenen hava saldırısında 72 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Sudanlı insan hakları kuruluşu Acil Durum Avukatları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Şimal el-Vadi bölgesinde altın madenlerinin bulunduğu alanların hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 72 madencinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ulaşım koşullarının güç olduğu bölgedeki saldırıya ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğine dikkat çekildi.

Sudan Doktorlar Ağı da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bölgedeki madencilik sahalarına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Sudan basınında yer alan haberlere göre, savaş uçakları madencilerin bulunduğu bölgeye 5'ten fazla füze fırlattı.

Saldırıda işçilerin barınakları yıkıldı ve bazı maden kuyularının çökmesi sonucu madenciler göçük altında kaldı.

Yaralılar, El-Ensari bölgesi, Kızıldeniz eyaletindeki Haya ve Port Sudan kentleri ile Nil Nehri eyaletinde bulunan Atbara kentindeki sağlık merkezlerine sevk edildi.

Saldırıyı düzenleyenlere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıDoğal AfetlerGüvenlikGüncelŞimalSudanDünyaSon Dakika

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