BAYKAR tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA'nın teslim edildiği bildirildi.

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın kabul testleri tamamlandı. Test sürecinin ardından ilk 3 uçağın güvenlik güçlerine teslim edilmesiyle KIZILELMA envantere girdi.

Teslimatla birlikte KIZILELMA'nın operasyonel olarak envantere alınan ilk insansız savaş uçağı olduğu belirtildi. Baykar'ın insansız hava aracı projeleri kapsamında geliştirdiği KIZILELMA'nın, gelecekteki hava muharebe konseptinde önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.