Kızılhaç'tan Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılhaç'tan Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

Kızılhaç, Gazze'deki krizin felaket boyutlarına ulaştığını ve ateşkes talep etti.

12.05.2025 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi'nde devam eden insani krizin "felaket" boyutlarına ulaştığını belirterek, "acilen" ateşkesin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın Gazze Şeridi'nde serbest bırakılmasının ardından ICRC'den yapılan açıklamada, komitenin esirlerden birinin serbest bırakılmasını ve Gazze'den güvenli bir şekilde çıkarılarak İsrail makamlarına ulaştırılmasını başardığı belirtildi.

Açıklamada, bu sürecin "esirlerin nakli ve tesliminde güvenilir, tarafsız bir arabulucunun oynayacağı hayati rolü gözler önüne serdiği" kaydedildi.

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, "Bugün bir ailenin daha çocuklarına yeniden kavuşmasından derin bir memnuniyet duysak da geride kalan esirler ve aileleri ile Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki yüz binlerce sivil için kabus hala devam ediyor." ifadesini kullandı.

Egger, "Can kurtarmak ve ateşkesi yeniden sağlamak için siyasi iradeye acil ihtiyaç olduğu" vurgusu yaptı.

"Uluslararası insancıl hukukun, sivillere yönelik insani yardımın hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasına izin verilmesini ve bu yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını öngördüğünü" söyleyen Egger, "Tüm tarafların, kalıcı bir ateşkes anlaşması yolunda ilerlemeyi garanti altına alma konusunda taahhütte bulunmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Egger, İsrail makamları tarafından tutulan Filistinli esirlere erişmelerine izni verilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılhaç'tan Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

08:11
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
07:35
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
07:31
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 08:24:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılhaç'tan Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.