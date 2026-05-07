Kızılırmak Deltası\'nda Geleneksel Yayla Göçü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, asırlardır süregelen geleneksel yayla göçüne ev sahipliği yapıyor.

Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Delta Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, deltanın Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan rotasının göç yolu olarak kullanılmaya devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nın Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında olduğuna, sürülerin bu bölgeyi kullanarak göç ettiklerine işaret etti.

Sürülerin buradan geçerek öncelikle Ordu ve Tokat üzerinden Giresun Karagöl Yaylası'na kadar gideceğini aktaran Yılmaz, göçün 1 ay süreceğini, hayvanların 4 ay yaylada beslendikten sonra aynı rotadan geri döneceğini kaydetti.

Bafra'nın Yeşilyazı Mahallesi'nden Giresun'un Karagöl Yaylası'na doğru yola çıkan 56 yaşındaki çoban Fuat Karagöl ise yaylaya ulaşmak için 450 kilometre yol katedeceklerini söyledi.

Karagöl, "Yolculuğumuz aşağı yukarı 24 gün sürüyor. Bugün Kaymakam Kampı'ndayız, yarın Engiz'de olacağız. Yağışıyla, çamuruyla her zorlukla karşılaşıyoruz. Amasya, Tokat, Ordu ve Giresun illerinden, kasaba ve ilçelerden geçiyoruz." diye konuştu.

Mesleğin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Karagöl, "450 koyun götürüyoruz. Bu meslek dedemizden, babamızdan bize geçti ancak benden sonra ne olacak bilmiyorum. Tek bir evladım var, o da İstanbul'da yaşıyor. Bu meslek artık çökmek üzere." dedi.

Dönüşün ekim başında başlayacağını ve 40 gün süreceğini dile getiren Karagöl, "Kış döneminde günler kısaldığı için daha yavaş geliyoruz. Cenabıallah tüm üreticilerimize bol kazanç, bu mesleğe direnenlere kolaylık versin." diye konuştu.