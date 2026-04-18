Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılırmak Deltası'nda Kuş Cenneti Restorasyonu

18.04.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak Deltası'nda 17 hektar alanda yapılan restorasyonla kuş gözlemleri başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yürütülen "Islak Çayırların Restorasyonu Projesi" kapsamında 17 hektarlık alanda keskin uçlu sazların temizlenmesinin ardından bölge, yerleştirilen fotokapanlarla göçmen kuşlar ve canlı hareketliliği bakımından gözlenmeye başlandı.

Fransız Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve farklı ülkelerde devam eden "Akdeniz Sulak Alanların Korunması ve Restorasyonu Projesi" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezince yürütülen "Kızılırmak Deltası Islak Çayırların Restorasyonu Projesi" ile yaklaşık 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası'nda 17 hektarlık alan, keskin uçlu sazlardan temizlendi.

Kız kuşları başta olmak üzere, su kuşlarının üremesine uygun ortam sağlanması amacıyla sazların temizlenmesinin ardından bölgeye, göçmen kuşlar ve yaban hayvanlarının hareketliğinin gözlenmesi için fotokapanlar yerleştirildi.

Proje 2 yıl sürecek

Biyoçeşitlilik uzmanı Nizamettin Yavuz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 17 hektarın keskin uçlu sazlardan temizlenmesiyle alanda gözlem çalışması yapmaya başladıklarını söyledi.

Restorasyon öncesi ve sonrasını fotokapanlarla ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yavuz, "Alandaki tavşan, domuz, tilki gibi yabani hayvan sayısını ve alanı ne kadar kullandığını tespit etmek için fotokapanları yerleştirdik. Alanda 4 fotokapan bulunuyor. Gece gündüz yani 24 saat görüntü alıyoruz. Fotokapan görüntüleri sonucunda alandaki hareketliliği değerlendirmeye alacağız." dedi.

Yavuz, 17 hektarlık alanın temizlenmesiyle alanda hareketlilik yaşanmaya başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Fotokapanlarla kerkenez, karga, leş kargası, ibik, balıkçıl kuşları, turnalar, çeşitli ördekler görüntülendi. Onun dışında bazı memeli hayvanlar fotokapanlara yansıdı. Çakal, domuz, tavşan, kirpik, porsuk şu ana kadar sahada tespit ettiğimiz canlılar. Yaklaşık 2 yıl projemiz devam edecek. Proje boyunca burada izleme yapmayı sürdüreceğiz. Kızılırmak Deltası'nın bütün sahası için konuşmak doğru olmaz ama bu restorasyon sahası için kesin sonuçlar söyleyebileceğiz."

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:23:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.