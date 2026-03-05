Kızılırmak Deltası'nda Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Kızılırmak Deltası'nda Su Seviyesi Yükseldi

05.03.2026 11:15
Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda artan yağışlar ekosistemi canlandırdı, su kuşları görünmeye başladı.

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde son dönemde artan yağışlar, su seviyesini yükselterek ekosistemin canlanmasını sağladı.

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

Sulak alanı 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türleri, yılkı atları, manda varlığı ve endemik bitki türleriyle öne çıkıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı, yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor.

Araç girişine 8 yıl önce kapatılan deltada, irili ufaklı 20 gölet ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

Sulak alanlarda su kuşları görülmeye başlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, deltada kış şartlarının biraz kurak geçtiğini ancak son yağışlarla bölgede su seviyesinin oldukça arttığını söyledi.

Bölgedeki sulak alanda su kuşlarının görülmeye başladığını anlatan Yılmaz, "Kızılırmak Deltası, bölgenin en önemli sulak alanlarından biri. Yağışların başlamasıyla 7 büyük gölümüz birleşerek tek bir göl görüntüsü oluşturmaya başladı. Delta sadece kanatlılara değil, yılkı atlarına, sığırlara, mandalara, yaban tavşanlarına ve su samurlarına da ev sahipliği yapıyor. Burası aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerinin de aktif olarak sürdürüldüğü çok canlı bir ekosistem." ifadelerini kullandı.

Kış döneminin sona ermesiyle bölgenin göç yolundaki önemine dikkati çeken Yılmaz, "Baharın habercisi olarak güneyden kuzeye gelen kuş türlerimize Kızılırmak Deltası ev sahipliği yapacak. Doğa yeniden yeşillenmeye başladı. Göçlerle birlikte su papatyalarını, nilüferleri ve deltanın muhteşem doğa güzelliklerini bir arada görmeye başlayacağız. Tüm bu canlılık, artan su seviyeleriyle birlikte bölgeye yeni bir nefes getirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
