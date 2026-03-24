Kızıltepe'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay ve 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
