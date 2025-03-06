Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Ahmet K. (36) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Mardin- Şırnak kara yolu kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Alev alan tankerin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Akaryakıt Tankeri Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?