Kızıltepe'de Anneler İçin Kitap Okuma Yarışması

09.05.2026 13:12
Kızıltepe'de Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasına anneler katıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 8 okulda düzenlenen sınava anneler katıldı.

Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu öncülüğünde Anneler Günü dolayısıyla "Haydi anne sen de oku" kitap okuma yarışması düzenlendi.

Yarışma kapsamında anneler, Dr. Mediha Ürkmez'in kaleme aldığı "Anne Baba Okulunda Sevgiyle Eğitim" adlı kitabını okudu.

İlçede 8 okulda düzenlenen yaklaşık 200 öğretmenin gönüllü görev aldığı sınava, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören çocukların anneleri katıldı.

Çocuklarının sıralarında oturan anneler, sınav heyecanı yaşadı, çocukları ve eşleri ise okul bahçesinde onları bekledi.

Sınav sonucunda dereceye giren annelere, çeyrek altın, porselen yemek takımı ve kahve makinesi gibi çeşitli ödüller verilecek.

"Ailelerimizi, eğitimin içine dahil etmeye çalışıyoruz"

Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir, Türkiye'de örnek gösterilen yarışmanın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sınava ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin annelerinin katıldığını kaydeden Demir, geçen yıl yarışmaya bin annenin katıldığını, bu yıl ise sayının daha da arttığını belirtti.

Çocuk üzerindeki rolü çok önemli olan anneleri kitapla tanıştırmayı, onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Bu sene Dr. Mediha Ürkmez'in kitabını seçtik. Bu kitabı velilerimiz okurken aile içi eğitim hakkında bilinçleniyorlar ve çocuklarına en iyi eğitim modellerini uyguluyorlar. Ailelerimizi, eğitimin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Annelerimiz eğitimin ayrılmaz mihenk taşlarıdır. Onları da işin içine katıyoruz. Çocukların okuduğu sıralarda oturmak, okudukları kitaptan sınava girerek o heyecanı yaşatmak istiyoruz. Bu şekilde empati kurarak çocuklarıyla beraber daha iyi bir eğitim sağlayacaklarını düşünüyoruz."

Anne Özlem Aslan 2 kızının okuduğu okulda sınava girmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Çocuklarına kitap okumayı aşılamayı amaçladıklarını belirten Aslan, "Okuduğumuz kitap çocuk gelişimi ile ilgili gerçekten fayda görebileceğimiz eğitici bir kitaptı. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Çok heyecanlıyım, çocuğumun okuduğu sıralarda sınava gireceğim. Eski anılarımız canlandı burada. Güzel bir duygu, herkesin okumasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

8 çocuk annesi Nevin Akkaya da kitap okumanın önemine dikkati çekerek, "İnşallah bu proje her zaman devam eder. Kızımın yaşadığı duyguyu şu anda iyi anlıyorum. İnşallah onlara örnek oluruz." dedi.

5 çocuk annesi Halime Yücesoy ise kitap okumanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, kitap okuyarak önemli bilgiler edindiklerini belirtti.

Kaynak: AA

