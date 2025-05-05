Kızıltepe'de Arazi Anlaşmazlığı: İki Ölü, İki Tutuklama - Son Dakika
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Kızıltepe'de Arazi Anlaşmazlığı: İki Ölü, İki Tutuklama

Kızıltepe\'de Arazi Anlaşmazlığı: İki Ölü, İki Tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu iki kişi hayatını kaybetti, firari şüpheli yakalandı.

05.05.2025 15:29
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığının yaşandığı bahçede Şakir Aslan (65) ile Aslan Aslan'ın (50) öldürülmesine ilişkin; olaya karıştığı tespit edilen firari şüpheli M.A. da yakalanıp tutuklandı. Böylece son 3 günde olayla ilgili yakalanıp, tutuklanan kişi sayısı 2 oldu.

Olay, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesi kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı çözülemeyince husumete dönüştü. Bölgenin kanaat önderleri, husumeti sonlandırmak için araya girdi ancak çözüm olmadı. Akraba ailelerden birinin bireyleri, diğer aileye anlaşmazlığın yaşandığı bahçede uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık 1 saat süren saldırıda Hacı Şakir Aslan ile Aslan Aslan, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

9 TAHLİYE

Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, şüphelilerden 9'u tahliye edildi. Dava süreci devam ederken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheli A.A., 3 Mayıs'ta Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından tutuklandı. Firari şüpheli M.A. da bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.A. işlemlerinin ardından tutuklanıp, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Arazi Anlaşmazlığı: İki Ölü, İki Tutuklama - Son Dakika

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