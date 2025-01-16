Kızıltepe\'de Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında 14 Tutuklama

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 8 kişinin yaralandığı tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Olay, 14 Ocak'ta Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavgada taraflar ellerine geçirdikleri sandalyeleri de birbirine fırlattı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralanan Ö.Ç., A.Ç., F.Ç., T.Ç. ve S.Ç. özel bir hastaneye, B.C. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, E.C. ve İ.C. ise başka bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada kavgaya karıştığı tespit edilen 18 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç., M.Ç., M.Ç., S.Ç., M.Ş.Ç., M.E.O., Ö.Ç., B.C., M.M.C, M.N.C., E.C., R.C., M.Ş.C. ve İ.C., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.