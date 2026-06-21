Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazilerde çıkan yangın söndürüldü.
Salkım, Barış, Ulaşlı, Araköy, Atatürk, Selahattin Eyyubi ve Başak mahallelerinde henüz bilinmeyen nedenle bazı arazilerde bahçelik ve ekili alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Arazi Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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