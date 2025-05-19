Kızıltepe\'de Asayiş Uygulaması

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki asayiş uygulamalarında 3 bin 972 kişi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16-18 Mayıs'ta, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla ilçede belirlenen 5 farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 17 ekibin katılımıyla 3 bin 972 kişi kontrol edildi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 749 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kurallara uymadıkları tespit edilen 12 sürücüye idari para cezası uygulandı.