Kızıltepe\'de Cinayet Şüphelileri Yakalandı

Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024'te 2 kişinin öldürülmesinin ardından firar eden zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.