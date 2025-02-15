MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çocukların yağmur suyuyla dolan alanı temizleyerek top oynadıkları anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kızıltepe ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nın bir kısmı suyla doldu. Yağmurun dinmesinin ardından top oynamak isteyen çocuklar, çevredeki esnaftan aldıkları çekpaslarla suyla dolan alanı temizledi. Temizliğin ardından çocuklar top oynarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Çocuklar Yağmur Suyunu Temizleyip Top Oynadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?