3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinin balkonundayken bir düğünde tabancayla açılan ateşte göğsüne kurşun isabet eden Hedla Çin'in (77) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabancanın ise ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Düğün Cinayetinde 3 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?