Kızıltepe\'de Düğün Cinayetinde 3 Gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinin balkonundayken bir düğünde tabancayla açılan ateşte göğsüne kurşun isabet eden Hedla Çin'in (77) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabancanın ise ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.