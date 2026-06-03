Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle'de yaşayan Fethi Timur'dan (58) haber alamayan yakınları, eve girdi.
Timur'u hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Evinde Biri Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?