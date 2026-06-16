Kızıltepe'de Evleri Yoklayan Şüpheli Kadınlar - Son Dakika
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Kızıltepe'de Evleri Yoklayan Şüpheli Kadınlar

16.06.2026 17:15
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Mardin Kızıltepe'de iki kadın, birçok evin kapısını yokladı, güvenlik kameralarına yakalandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde aynı mahallede çok sayıda evin kapısını yoklayıp açmaya çalışan 2 kadın şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye gelen 2 kadın, çok sayıda evin kapısını kontrol etti. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelilerin yokladıkları evin kapısını açmaya çalıştığı, başarılı olamayınca uzaklaştıkları görüldü. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin giriş kapısı açık olan başka bir eve girdikleri ve güvenlik kamerasını fark ettiklerinde yüzlerini kapatmaya çalıştıkları da yer aldı. Görüntüleri inceleyen ev sahibi, kayıtlarla birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Evleri Yoklayan Şüpheli Kadınlar - Son Dakika

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