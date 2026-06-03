Kızıltepe'de Fethi Timur evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kızıltepe'de Fethi Timur evinde ölü bulundu

Kızıltepe\'de Fethi Timur evinde ölü bulundu
03.06.2026 17:50
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58 yaşındaki Fethi Timur, yakınları tarafından evinde ölü bulundu, otopsi yapılacak.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Fethi Timur (58), evde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Fethi Timur'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingire açtırarak girdiği evde Timur'u hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fethi Timur'un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Fethi Timur'un kesim ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otopsi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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