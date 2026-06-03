Kızıltepe\'de Fethi Timur evinde ölü bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Fethi Timur (58), evde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Fethi Timur'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingire açtırarak girdiği evde Timur'u hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fethi Timur'un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Fethi Timur'un kesim ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı belirtildi.