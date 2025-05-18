Kızıltepe\'de İki Çocuk Havalandırma Boşluğuna Düştü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde binanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan 2 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde meydana geldi. 404'üncü Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katından havalandırma boşluğuna düşen 2 çocuk, yaralandı. Ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı çocukları mahsur kaldıkları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuklar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.