Kızıltepe'de motosiklet kazasında Azat Damar öldü, sürücünün kaçtığı ileri sürüldü - Son Dakika
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Kızıltepe'de motosiklet kazasında Azat Damar öldü, sürücünün kaçtığı ileri sürüldü

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Kızıltepe\'de motosiklet kazasında Azat Damar öldü, sürücünün kaçtığı ileri sürüldü
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Mardin Kızıltepe'de akşam saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki Azat Damar (22) hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, otomobil sürücüsünün olay yerinden yaya olarak kaçtığı ileri sürüldü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişiden Azat Damar (22) hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunamayan otomobil sürücüsünün ise kaçtığı ileri sürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Mezopotamya Mahallesi kırsal Esenli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin adları ile plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Y.M.D. (14) ve Azat Damar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Azat Damar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerinde bulunamayan otomobil sürücüsünün ise olayın ardından panikleyip, yaya olarak kaçtığı ileri sürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMotosikletKızıltepe3. SayfaGüncelMardinSuçSon Dakika

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