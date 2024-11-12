Kızıltepe\'de Muhtarlarla Toplantı

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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlıkta, Kaymakam Şahin başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve muhtarların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, mahallelerin talep, ihtiyaç ve genel durumları değerlendirildi.

Kaymakam Şahin, muhtarların görevlerinin önemine değinerek, muhtarlarla koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmanın vatandaşlara hizmet etme konusunda önemli olduğunu belirtti.