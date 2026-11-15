Kızıltepe'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kızıltepe'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

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Kızıltepe\'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada her iki sürücü yaralandı. Ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi 423'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA
Kızıltepe Devlet HastanesiKızıltepeMardinGüncelSon Dakika

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