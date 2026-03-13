Kızıltepe'de Otomobil Yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Elbeyli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PIB 241 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
