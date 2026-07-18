Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ç'nin (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap, kırsal Yolaldı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki E.Ç. (55) ve N.Y. (65) yaralandı.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Pikap Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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