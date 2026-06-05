Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 14 Gözaltı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 14 Gözaltı

05.06.2026 22:23
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Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Ali Sarıboğa (30) toprağa verilirken, yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Kızıltepe ilçesi merkez Ersoylu Mahallesi 115'inci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (32) ve Mehmet Ali Sarıboğa (30), tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Sarıboğa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sarıboğa'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

14 GÖZALTI

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Sarıboğa'nın cenazesi, gözyaşları arasında Derik ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 14 Gözaltı - Son Dakika

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