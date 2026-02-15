Kızıltepe\'de Tır Yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan tırın çekicisi, kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki tırın çekicisinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
