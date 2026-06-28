Kızıltepe'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile SUV tipi araç, kırsal Yumurcak Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan A.E. (39), M.E. (13), A.A. (17), B.İ. (32), H.E. (15), C.E. (3), Y.E. (7) ve R.A. (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.