Kızıltepe'de Yangın: 40 Dönüm Arazi Zarar Gördü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörlerle tarlaların çevresini sürerek alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalara destek verdi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 40 dönüm arazi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,