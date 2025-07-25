Kızıltepe\'de Yaz Spor Kursları Ziyareti

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, ilçedeki yaz spor kurslarını ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Şahin, yaz spor okulları ile ilçede spor alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Akdağ ile yaz spor okullarında eğitim gören çocuk ve gençlerle buluşan Şahin, çeşitli branşlarda açılan kursların önemli olduğunu belirtti.

Sporcularla sohbet eden Şahin, bir süre antrenmanları izledi.