Kızıltepe Hastanesi'nde Altyapı Sorunları Çözülüyor

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yağmur giderleri ve atık su sorunlarının çözümü için başlattığı çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 1700 metre uzunluğunda yeni atık su hattı döşenecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hastane ve çevresindeki altyapı sorunlarının kalıcı olarak giderilmesi hedefleniyor.

Proje sayesinde bölgedeki atık su problemlerinin tarihe karışacağı, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.