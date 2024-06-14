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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, jandarma teşkilatının memleketin huzur ve güveninin tesisi, birlik ve beraberliği ile bölünmez bütünlüğünün korunması gibi hayati öneme sahip görevleri üstün ve eşsiz bir hizmet anlayışıyla yerine getirdiğini belirtti.

Jandarma teşkilatının ülkenin her bir köşesinde terör örgütleri ile her türlü iç ve dış tehdit unsurlarına karşı vatandaşların huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca mücadele ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yeri geldiğinde canını dahi feda etmekte tereddüt bile etmeyen kıymetli jandarma teşkilatımız, mesai mefhumu gözetmeksizin her yerde ve her şartta, görevini yerine getirmekte, kahramanca milletinin yanında olmakta, bu hizmetleri yerine getirirken kendini sürekli yenilemekte, tüm dünyaya örnek bir teşkilat olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, teşkilatın tüm mensuplarına sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum."