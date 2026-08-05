Kızıltepeli Öğrenci Galatasaray Lisesi'ni Kazandı - Son Dakika
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Kızıltepeli Öğrenci Galatasaray Lisesi'ni Kazandı

Kızıltepeli Öğrenci Galatasaray Lisesi\'ni Kazandı
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Sinan Yusuf Kayalp, LGS'de 500 puan alarak Galatasaray Lisesi'ne yerleşti. Başarısını düzenli çalışmaya bağladı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Sinan Yusuf Kayalp, Galatasaray Lisesi'ne yerleşti. Kayaalp, başarısının sırrının düzenli çalışmak olduğunu söyledi.

LGS'de tüm soruları doğru cevaplayıp Türkiye birincileri arasında yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi Sinan Yusuf Kayalp, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Galatasaray Lisesi'ne yerleşti. Kızıltepe'den Galatasaray Lisesi'ni kazanmanın gururunu yaşayan Kayalp, başarısının sırrını düzenli çalışma ve aile desteği olarak anlattı. Kayalp, "Öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Her adımda yanımda oldular. Daha sonra Mehmet Akif İnan Ortaokulu Müdürü Faysal Ercan'a, tüm öğretmenlerime ve kurs merkezindeki tüm öğretmenlerime emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

'HEDEFİM TIP'

Kayalp, hedefinin tıp fakültesi olduğunu belirterek, "Kızıltepe'den 500 tam puan alarak çıktım. Küçüklükten beri Galatasaray Lisesi'nden bahsediyorduk. İstediğimiz oldu, çok şükür. Zaten beklediğimiz bir sonuçtu. Mutlu olduk. Yani küçüklükten beri temelim olduğu için, düzenli çalıştım. Çok fazla bir şeye gerek kalmadı. Düzenli çalışmayla oldu. Herkese de aynısını tavsiye ediyorum. Aileye de bir şey düşüyor burada, ilgilenmesi lazım. Ailenin çocuğunun ilerleyişini görmesi lazım. Şimdilik hedefim tıp ama ileride değişebilir, yurt dışında okuyabilirim" diye konuştu.

'MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'

Seyithan Kayalp ise oğlunun başarısıyla çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kızıltepe'de yanılmıyorsam ilk kez bir Galatasaray Lisesi öğrencisi olacak. Daha önce Mardin'imizde olmuş diye duydum. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Düzenli çalışma, başarıyı getiriyor. Darısı diğer tüm gençlerimizin başına" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepeli Öğrenci Galatasaray Lisesi'ni Kazandı - Son Dakika

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