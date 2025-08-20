Kızın Parmağındaki Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta bir genç kızın parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan genç kız, Afşin Devlet Hastanesine başvurdu.
Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Hastaneye gelen ekip, yüzüğü, motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.
Genç kız, yüzüğü çıkaran ekibe teşekkür etti.
