3 yaşındaki kızını öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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3 yaşındaki kızını öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti

3 yaşındaki kızını öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti
02.06.2025 09:59
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Avustralya'da 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Lauren Flanigan, cezaevinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Flanigan, temmuz ayında mahkemeye çıkmayı bekliyordu.

Avustralya'da 3 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan bir kadın, cezaevi hücresinde baygın halde bulunduktan iki gün sonra hayatını kaybetti.

HÜCREDE BAYGIN HALDE BULUNMUŞTU

Lauren Flanigan, Queensland eyaletine bağlı Brisbane'in 300 kilometre kuzeyindeki Moore Park Beach'teki bir evde kızını bıçaklayarak öldürmek suçundan geçen hafta salı günü tutuklanmıştı. 32 yaşındaki Flanigan cuma günü Brisbane Kadın Islah Merkezi'ndeki hücresinde baygın halde bulunmuş, durumu kritik olduğu için hastaneye kaldırılmıştı.

3 yaşındaki kızını öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti

ÖZEL BİR KRİZ DESTEK BİRİMİNDE TUTULUYORDU

Queensland Polis Teşkilatı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Flanigan'ın pazar gecesi hayatını kaybettiği duyuruldu. Temmuz ayında mahkemeye çıkması beklenen Flanigan, cinayet suçlamasını kabul edip etmeyeceğine dair yorumda bulunmamıştı. News Corp Australia gazetesinin haberine göre Flanigan, yüksek riskli tutuklulara özel bir kriz destek biriminde tutuluyordu.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 yaşındaki kızını öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • YUSUF YUSUF:
    Bızde kimse bayilmiyor paşa paşa yatiyorlar devlette bizim vergilerimizle besliyor. Keşke bizim cezaecindekilerde böyle bayılsada bir daha ayılmasa... 4 0 Yanıtla
  • FIRAT ÇİMEN:
    Ateşi bolll olsun 1 0 Yanıtla
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