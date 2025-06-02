3 yaşındaki kızını öldüren kadın cezaevinde hayatını kaybetti

Avustralya'da 3 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan bir kadın, cezaevi hücresinde baygın halde bulunduktan iki gün sonra hayatını kaybetti.
Lauren Flanigan, Queensland eyaletine bağlı Brisbane'in 300 kilometre kuzeyindeki Moore Park Beach'teki bir evde kızını bıçaklayarak öldürmek suçundan geçen hafta salı günü tutuklanmıştı. 32 yaşındaki Flanigan cuma günü Brisbane Kadın Islah Merkezi'ndeki hücresinde baygın halde bulunmuş, durumu kritik olduğu için hastaneye kaldırılmıştı.
Queensland Polis Teşkilatı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Flanigan'ın pazar gecesi hayatını kaybettiği duyuruldu. Temmuz ayında mahkemeye çıkması beklenen Flanigan, cinayet suçlamasını kabul edip etmeyeceğine dair yorumda bulunmamıştı. News Corp Australia gazetesinin haberine göre Flanigan, yüksek riskli tutuklulara özel bir kriz destek biriminde tutuluyordu.
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