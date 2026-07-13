KKKA Hastalığı Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi, sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde oturan Fatma Duran'ın (55) vücuduna yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda kene tutundu.

Durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesine başvurdu.

Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Duran için merkeze bağlı Kayış köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Kayış köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Duran'ın cenazesi, koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirlerle toprağa verildi.

Cenazeye katılan Hüseyin Işık, Duran ailesiyle uzun yıllardır aile dostluklarının olduğunu söyledi.

Fatma Duran'ın ormana işçi olarak gittiğini anlatan Işık, "Fatma ablaya ormana gittikleri yerde kene yapışmış. Bu keneyi de koparmışlar. 3-4 gün sonra eşine 'benim başım dönüyor, yemek canım istemiyor' demiş. Hastaneye götürmüşler. Burdur Devlet Hastanesinde 3 gün kaldı. Antalya'ya sevk edildi. Kanı zehirlediğinde bu kenenin bir üreme durumu oluyormuş. O da 10-15 gün sonra kırım zehrini aktarmış. Bu sebepten dolayı Fatma ablamızı kaybettik" dedi.

Fatma Duran'ın komşusu ve köy muhtarı Bülent Öğüt de Duran'a üç kenenin tutunduğunu, daha sonra hastaneye gittiklerini anlattı.