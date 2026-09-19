KKTC Başbakanı Üstel, Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi Projesi'nin lansmanında konuştu: - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel, Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi Projesi'nin lansmanında konuştu:

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- "Gençlerimiz her türlü spor müsabakalarına katılmak için hep önünde engeller buldu. Hep önünde Güney Rum hükümetinin engeliyle karşılaştı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk gençlerinin, spor müsabakalarına katılımına yönelik Güney Rum hükümetinin engeline ve Avrupa Birliği'nin vetosuna rağmen hiçbir zaman spordan kopmadıklarını söyledi.

KKTC'de düzenlenen Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi Projesi'nin lansmanına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve birçok davetli katıldı.

Üstel, burada yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için milat, KKTC gençliği içinse tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk gençliğinin yıllarca izolasyon ve ambargolar altında olduğunu hatırlatarak Kıbrıs Türk gençliğinin bunlara rağmen spor aktivitelerine devam ettiğini aktardı.

Üstel, "20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuştu. Ekonomik özgürlüğüne kavuştu ama maalesef yine her taraftan gençlerimiz her türlü spor müsabakalarına katılmak için hep önünde engeller buldu. Hep önünde Güney Rum hükümetinin engeliyle karşılaştı. Avrupa Birliği'nin vetosuyla karşılaştı ama buna rağmen bütün federasyonlarımız başta futbol federasyonu olmak üzere, hiçbir zaman spordan kopmadı." ifadelerini kullandı.

Ana vatan Türkiye'nin her zaman desteğini gördüklerinin altını çizen Üstel, sporda da Türkiye'nin desteğini gördüklerini dile getirdi.

Üstel, Türkiye'den getirilen suyun Kıbrıs Türküne hayat verdiğini ve tarım arazilerinin de bu suyla hayat bulduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Bütün altyapı çalışmalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) imzası var. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın imzası vardır ve bu doğrultuda ülkeye baktığımızda eğitimden sağlığa, altyapılara, bölünmüş yollara kadar bütün bunların altında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının imzası var."

KKTC'deki birçok projede Türkiye'nin imzasının olduğunu belirten Üstel, KKTC'deki enerji sorunlarına karşı Türkiye'nin destek verdiği projelerin olduğunu dile getirdi.

Üstel, "KKTC milli takımı Avrupa'nın göbeğinde, İtalya'ya gitti. Bütün sıkıntılara rağmen bütün engellemelere rağmen takımımız oradaki turnuvada birinci geldi. Bayrağımızı çektirdik. Bizi çok gururlandılar." ifadelerini kullandı.

Tüm engellere rağmen desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Üstel, bu lansmanda tanıtılan projenin, Avrupa standartlarında ve UEFA kriterlerine uygun bir kompleks olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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