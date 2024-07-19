Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Sergisi Lefkoşa'da Açıldı

Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci Yıl Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde yapılan serginin açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bazı bakanlar, kuvvet komutanları ve askerler katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından serginin açılışı için kurdele kesildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, açılış konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı vesilesiyle açılan sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Müzenin Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) binasında yer aldığına işaret eden Tatar, teşkilatın, kahramanlıkları ve mücadeleleri ile Kıbrıs Türk halkına yön veren mücahitlerin merkezi olduğunu belirtti.

Tatar, mücahitlerin, Rumlar ile Yunanlara karşı Kıbrıs Türk halkını koruduğunu ve halkın Ada'daki yaşamını sürdürmesi için mücadele ettiğini anlatarak, TMT'nin kurucularını, mücahitlerini ve komutanlarını yad etti.

Kıbrıs Türk halkının direnişi

Müzenin, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Ankara Etimesgut Belediyesinin ortak çalışmasıyla tekrar hayata geçirildiğini kaydeden Tatar, öğrencilerin, halkın, turistlerin ve Türkiye'den gelenlerin ziyaret edecekleri bir müzeyi KKTC'ye kazandırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin arşivlerinden fotoğrafların yer aldığı serginin müzeye anlam kattığının altını çizerek, serginin Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne kadar zor bir harekat olduğuna ve Mehmetçikler ile mücahitlerin o zor günleri nasıl aştıklarını gösterdiğine dikkati çekti.

"Kıbrıs Türk halkının Ada genelinde, o zaman bütün tehlikeye karşı nasıl direndiğini hep birlikte bu fotoğraflardan görme fırsatı bulacağız." ifadesini kullanan Tatar, direnişe katılan tüm şehitlere rahmet, hayatta kalan gazilere sağlık ve mutluluk diledi.

Türkiye'nin KKTC'ye desteği

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın coşku ve sevinçle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı törenlerinin düzenleneceğini anımsatarak "Bugün Sayın Milli Savunma Bakanımız (Yaşar Güler), kuvvet komutanlarımız da birlikte burada bizlerle. Ona da çok önem ve değer veriyoruz çünkü böylesine kritik zamanlarda, zaman ayırıp buraya gelmek ve buradan bütün dünyaya mesaj vermek Kıbrıs Türkü'nün hep istediği, arzu ettiği birtakım gelişmelerdir, hareketlerdir." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bazı gelişmeler ve yapılanmalardan bahseden Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli Savunma Bakanlığının, Kıbrıs Türklerine verdiği desteğin kendilerine güç kattığını vurguladı.

Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin kabul edilen tezkereye işaret ederek, iki devletli çözüm siyasetine ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden tekrar müzakere masalarına dönülmeyeceğine yönelik verilen mesajların kendilerine bir kez daha güç kazandırdığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının tezkereden moral bulduğunu aktaran Tatar, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Milli tarih vurgusu

Bakan Güler de serginin hazırlanmasına katkı sağlayanlara şükranlarını sundu.

Güler, "(Kıbrıs) Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü idrak etmenin tarifsiz mutluluğu ve haklı gururuyla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'mızı en içten duygularla kutluyorum." diyerek Türk soydaşların geçmişte maruz kaldığı türlü zorluk ve zulümleri görsel materyaller üzerinden en doğru şekilde anlatan serginin bilgi hazinesi görevi gördüğünü söyledi.

Sergiyi Türk tarihinin öğretilmesi bakımından oldukça önemli bulan Güler, "Şüphesiz ki tarih ilham ve ibretlerle anlam kazanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu müzedeki birbirinden değerli koleksiyonlar da bu manada bizler için muazzam bakış açıları sunmakta, bilgilerimizi geliştirmekte, bizlere yeni düşünce pencereleri açmaktadır." diye konuştu.

Güler, müze ve sergiler vasıtasıyla tarih şuurunu daima canlı tutmanın ve milli birliği güçlendirmenin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle vatan, bayrak ve istiklal uğruna büyük bir mücadele verip bu kutsal topraklarda Kıbrıs Türkü'nün varlığını ebedi kılan ve bizlere bu gurur gününü yaşatan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, mücahit ve mücahidelerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahramanlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Tatar ve Güler'in de içinde bulunduğu protokol üyeleri, konuşmaların ardından sergilenen fotoğrafları ve müzedeki eserleri inceledi.