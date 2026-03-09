KKTC'den Ali Ruhluel'e Destek - Son Dakika
KKTC'den Ali Ruhluel'e Destek

09.03.2026 15:28
KKTC Dışişleri, Ali Ruhluel'in GKRY'de alıkonulmasını basın özgürlüğüne müdahale olarak kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının hizmet aldığı serbest kameraman Ali Ruhluel'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) diğer ülke mensubu gazetecilerle aynı noktada mesleğini icra ederken hiçbir somut gerekçe gösterilmeksizin Rum polisi tarafından alıkonulmasının, basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale olduğunu bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY'nin kameraman Ali Ruhluel'e yönelik ayrımcı ve keyfi tutumu kınandı.

Açıklamada, Ali Ruhluel'in GKRY'nin Limasol kentinde, diğer ülke mensubu gazetecilerle aynı noktada mesleğini icra ederken hiçbir somut gerekçe gösterilmeksizin Rum polisi tarafından alıkonulması ve iki saat boyunca sorgulanmasının, basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale olduğu vurgulanarak, KKTC Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Eş Üyesi olan Ali Ruhluel'e yönelik Güney Kıbrıs'ta sergilenen ayrımcı ve keyfi tutumunun şiddetle kınandığı belirtildi ve geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, Rum, Yunan ve İngiliz gazeteciler ile aynı bölgede görevini özgürce sürdürürken etnik kimliğinden dolayı Türk gazetecinin hedef alınmasının ve özgürlüğünden alıkonulmasının asla kabul edilemez bir ayrımcılık ve çifte standart olduğunu vurguladı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, hakikati arayan bir gazeteciye yönelik hukuk dışı tavır sergileyen Rum Yönetimi'ne, ayrımcı davranışlardan vazgeçme, evrensel hukuk kurallarına ve basın özgürlüğüne saygı duyma çağrısı yaptı.

KKTC Dış Basın Birliğinden yapılan açıklamada da Birliğin Yönetim Kurulu Eş Üyesi Ali Ruhluel'in Güney Kıbrıs'ta görevini yerine getirirken maruz kaldığı uygulamanın esefle karşılandığı ve kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Meslektaşımız Ali Ruhluel ile görev yapan gazeteciler, Ağrotur'daki İngiliz askeri üssü çevresinde ve Limasol Limanı açıklarında bulunan Yunan savaş gemisini görüntülemek üzere bölgede bulunduğu sırada, farklı ülkelerden gazetecilerle birlikte aynı noktada çekim yapmıştır. Ancak çekimlerin tamamlanmasının ardından meslektaşımız bölgeden ayrılmak üzereyken Rum polisi tarafından durdurulmuş, basın kartları ve kimlikleri incelenmiş, kaydettikleri görüntüler kontrol edilmiş ve herhangi bir somut gerekçe gösterilmeden Limasol Polis Karakolu'na götürülerek yaklaşık iki saat süreyle sorgu maksatlı bekletilmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aynı bölgede görev yapan Rum, Yunan ve İngiliz gazetecilerin çalışmalarını herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan sürdürebilmelerine rağmen, Türk gazetecilerin farklı bir muameleye tabi tutulmuş olmasının dikkat çekici olduğu belirtilerek, "Basın özgürlüğü, başta Avrupa Birliği olmak üzere demokratik sistemlerin temel değerleri arasında yer almakta ve uluslararası normlarla güvence altına alınmaktadır. Bu nedenle gazetecilere yönelik ayrımcı ya da engelleyici uygulamalar, savunulan demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır." denildi.

Ali Ruhluel'in Güney Kıbrıs'ta görevini yerine getirirken maruz kaldığı uygulamanın esefle karşılandığı ve kınandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dış Basın Birliği olarak, meslektaşımıza yönelik bu muameleyi kabul edilemez bulduğumuzu vurguluyor, gazetecilerin görevlerini özgür ve güvenli şekilde yerine getirebilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA

