KKTC'den Mersin'e Tahliye

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan Türkiye tarafından tahliye edilen 24 KKTC vatandaşı ve birinci derece aile bireylerinin Mersin'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyen 24 KKTC vatandaşı ile birinci derece aile bireylerinin, Türk Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi ile Beyrut Limanı'ndan hareket ederek Mersin Limanı'na ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, tahliyelerden dolayı Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür edildi.

Ayrıca, tahliye sırasında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren KKTC vatandaşı Said Ezbeki'nin cenazesinin defnedilmek üzere helikopterle Mersin'den KKTC'ye getirilerek Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü kaydedildi.