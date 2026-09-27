KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştü - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Ahmed ile görüştü

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM 81. Genel Kurul kapsamında New York'taki Türk Evi'nde İİT Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile görüştü. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun aşılması için İİT desteğinin önemine dikkati çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile görüştü.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul kapsamında New York'taki Türk Evi'nde Ahmed ile bir araya geldi.

Ertuğruloğlu, göreve yeni başlayan Genel Sekreter Ahmed'i tebrik ederek, yakın çalışma ve işbirliğinin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İİT'de gözlemci üye statüsündeki KKTC'nin, Teşkilat çatısı altında düzenlenen üst düzey toplantı ve etkinliklere aktif katılım sağladığını, geçmişte çeşitli ekinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ertuğruloğlu, gelecek dönemde de bir İİT etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tahsin Ertuğruloğlu, İİT Sekretaryası ve Teşkilata üye ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu kaydederek, "Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun aşılması" konusunda İİT'nin desteğinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede, Kıbrıs meselesinin tarihsel sürecine ilişkin Ahmed'e bilgi veren Ertuğruloğlu, Türkiye ile ortak yürütülen Kıbrıs politikasını da anlattı.

Kaynak: AA
Tahsin ErtuğruloğluDiplomasiPolitikaNew YorkKıbrısGüncelDünyaSon Dakika

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