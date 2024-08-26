KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

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(ANKARA) - KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos'un bir gazeteye verdiği röportajdaki açıklamalarına, "Tüm adanın tek yasal temsilcisi edasıyla beyanlarda bulunan Rum Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs Türk Halkı'na yönelik tehditkar mahiyetli mesajlarını şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk Halkı, Rum tarafının bu küstah yaklaşımına geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğmeyecek ve onurlu duruşundan taviz vermeyecektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos'un bir gazeteye verdiği röportajdaki açıklamalarına tepki gösterdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"GKRY Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos'un 25 Ağustos 2024 tarihinde Kathimerini Gazetesi'nde yayınlanan mülakatı çerçevesinde Kıbrıs Türk Halkı'na mesaj verme gafletinde bulunacak kadar ileriye gitmesini kınıyor ve kendisini aklıselime davet ediyoruz. Kıbrıs adasının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı tarih boyunca yaşadığı tüm mezalimlere rağmen Rum tarafının boyunduruğu altında yaşamayı reddederek onurlu bir şekilde kendi kendini yönetim hakkını kullanmıştır. Rum tarafının bir an önce Kıbrıs Türklerinin Ada'nın eşit sahibi olarak kendi geleceğini tayin etme konusunda eşit söz sahibi olduğu gerçeğini idrak etmesi gerekmektedir.

Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşit ve eşit uluslararası statüsünün kabulü, Kıbrıs meselesinde adil ve kalıcı bir uzlaşmaya varılmasının müzakere edilebilmesi için tek gerçekçi yoldur. Tüm adanın tek yasal temsilcisi edasıyla beyanlarda bulunan Rum Dışişleri Bakanı'nın Kıbrıs Türk Halkı'na yönelik tehditkar mahiyetli mesajlarını şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk Halkı, Rum tarafının bu küstah yaklaşımına geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğmeyecek ve onurlu duruşundan taviz vermeyecektir. KKTC Devleti olarak özden gelen haklarımızın tescili için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha beyan ederiz."