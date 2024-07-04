KKTC Ercan Havalimanı'na Meteorolojik Hava Gözlem Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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KKTC Ercan Havalimanı'na Meteorolojik Hava Gözlem Sistemi Kuruldu

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı'na kurulan meteorolojik hava gözlem sisteminin hizmete girdiğini duyurdu. Sistem, uçuş güvenliğiyle ilgili anlık meteorolojik verilerin elde edilerek hava araçları ile paylaşılmasını sağlayacak. Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı'nın önemine vurgu yaparak, havaalanının daha fazla yıpratılmaması gerektiğini belirtti. Kurulan sistemler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütü standartlarına uygun olarak yapıldı ve Ercan Havalimanı'nın hizmet seviyesini yükseltti.

04.07.2024 15:31
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı'na kurulan meteorolojik hava gözlem sisteminin hizmete girdiğini ifade etti.

Uçuş güvenliğiyle ilgili anlık meteorolojik verilerin elde edilerek hava araçları ile paylaşılmasını sağlayan sistemin hizmete girişi dolaysıyla Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, "Ercan, şanına yakışır bir havaalanı olmaya devam edecek. KKTC'nin 1974'ten sonraki en önemli başarısı Ercan Havaalanı'dır. Halkın malı olan Ercan'a sahip çıkalım. Siyasi gerekçelerle bu havaalanını daha fazla yıpratmayalım." diye konuştu.

Toplantıda kurulan sistemlerle ilgili bilgi veren KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bir süredir altyapı, kurulum ve montaj çalışmaları devam eden Ercan Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları Sistemi'nin (H-OMGİ) kurulum, işletim, eğitim ve test süreçlerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirterek, kurulumun, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) belirlediği öneri ve standartlara göre yapıldığını ifade etti.

Güneş, 35 milyon lira civarında maliyeti olan H-OMGİ'nin havacılık için hayati önem arz eden rüzgar hızı, yönü ve bulut taban yüksekliği gibi bilgilerin gerçek zamanlı olarak takibini ve verilerin ilgili birimlere iletilmesini sağlayacağını aktararak, Kategori 1 (CAT 1) seviyesinde hizmet veren Ercan Havalimanı'nın, yeni sistemlerin devreye girmesiyle Kategori 2 (CAT 2) seviyesine yükseldiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Erhan Arıklı, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Ercan Havalimanı'na Meteorolojik Hava Gözlem Sistemi Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Ercan Havalimanı'na Meteorolojik Hava Gözlem Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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