KKTC: İsrail'in Ege Planı 'İşgal Projesi'
KKTC: İsrail'in Ege Planı 'İşgal Projesi'

26.03.2026 18:11
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İsrail'in Ege adalarını kiralama fikrini eleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail'in Ege'deki Yunanistan'a ait adaları kiralayarak buralara vatandaşlarını yerleştirme fikrinin "sakat" bir düşüncenin ürünü olduğunu belirterek, "Şahsi görüş olarak bunun, Filistin'in işgal projesinin bir tekrarı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ertuğruloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'de son zamanlarda dillendirilen, Ege Denizi'ndeki Yunanistan'a ait adaların kiralanarak buralara Yahudi nüfus yerleştirilmesi yönündeki görüşün, hem Türkiye hem de KKTC'yi kuşatma amacı taşıdığını vurguladı.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasındaki ilişkilere dikkati çekti. İsrail'in Güney Kıbrıs'tan sonra Ege adalarına doğru yayılmayı amaçladığını kaydeden Ertuğruloğlu, hastalıklı zihniyetin kuşatma emelleriyle karşı karşıya olduklarını anlattı.

İsrail'in bu hamlesinin "savaş sebebi" sayılması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, "Şahsi görüş olarak bunun, Filistin'in işgal projesinin bir tekrarı olduğunu düşünüyorum. 1900'lü yılların başındaki zihniyet tekrar ediyor. Kıbrıs ve Ege'deki adaları ele geçirme emelleri taşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Kıbrıs, İsrail, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC: İsrail'in Ege Planı 'İşgal Projesi' - Son Dakika

SON DAKİKA: KKTC: İsrail'in Ege Planı 'İşgal Projesi' - Son Dakika
