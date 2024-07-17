İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, KKTC İzmir Başkonsolosu'nu ağırladı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nu makamında ağırladı. Başkan Tugay, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümünü kutladı.

KKTC İzmir Başkonsolosu İnanıroğlu, Başkan Tugay'ı makamında ziyaret etti. 20 Temmuz'da KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümünü kutlayacaklarını söyleyen Başkonsolos İnanıroğlu, "Gazilerimizi, şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Onlar olmasa biz burada olmazdık. Onların sayesinde bugünlere kavuştuk. İzmir ve Kıbrıs'ın çok fazla ortak yönü var. Birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Babasının Kıbrıs Gazisi olduğunu belirten Tugay ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümünü kutluyorum. Hem Kıbrıs için hem Türkiye için çok özel bir gün. İzmir'deki kutlamalar için gereken desteği vereceğiz. Kıbrıs bizim özel gördüğümüz bir toprak. Pek çok alanda ilişkilerin gelişmesi için birlikte çalışalım" diye konuştu.