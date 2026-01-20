KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Başbakanı Üstel'den İsias Otel Kamu Görevlileri Davasında Verilen Karara Tepki: Adalet Arayışı Tamamlanmadı

(ADIYAMAN) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel'e ilişkin kamu görevlileri davasında, 3 sanığa beraat, 3 sanığa ise iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verdi.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın ise beraatine hükmedildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürecin Adıyaman'daki kısmı tamamlandı ama adalet arayışı tamamlanmadı. Bu acılı yolu ailelerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Adalet yerini bulana kadar..."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsias davası bizim için bitmemiştir ve hala devam etmektedir. Bir sonraki aşamanın da yakından takipçisi olacağız. Adaletin, tüm yönleriyle ve eksiksiz şekilde tecelli etmesi için süreci sonuna kadar izleyeceğiz. Ailelerimizin adalet arayışında yalnız olmadığını, bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını bir kez daha açık ve net şekilde ifade ediyorum. Şampiyon meleklerimizi Adıyaman'da bir depremde kaybetmiş olsak da onları Adıyaman'da terk etmedik. Onları adaletsizliğe de terk etmeyeceğiz. Adalet yerini bulana kadar, ailelerimizin yanında olmaya, hukuki süreci izlemeye ve bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."