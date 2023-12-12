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KKTC Meclis Başkanı İsrail'in iddialarını reddetti - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı İsrail'in iddialarını reddetti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail'in KKTC'yi İran'ın terör faaliyetleri için kullandığı iddiasını reddetti. Töre, Netanyahu'nun mesnetsiz iddiasının yaptığı barbarlığı örtmeye yetmeyeceğini belirtti. KKTC Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarını şiddetle reddetti.

KKTC Meclis Başkanı İsrail\'in iddialarını reddetti
12.12.2023 - 17:33,  Güncelleme: 17:39
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail'in, İran'ın sözde terör faaliyetleri için KKTC'yi kullandığı iddiasına ilişkin, "(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun) Ortaya attığı bu mesnetsiz iddia, yaptığı barbarlığı örtmeye yetmez." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Töre, Netanyahu'nun iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Töre, "insanlık kasabı" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "mutlaka bir gün cezasını çekeceğinin" altını çizerek, "Ortaya attığı bu mesnetsiz iddia, yaptığı barbarlığı örtmeye yetmez." ifadesini kullandı.

"Netanyahu'nun iddiasının KKTC'yi suçlamanın ötesinde Türkiye'yi de hedef aldığını" belirten Töre, "Tel Aviv yönetimi terör devletidir." diye konuştu.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarda bulunduğu vurgulanarak, "Bunun son örneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan, İran'ın sözde terörist faaliyetleri için ülkemizi kullanmakta olduğu iddiasıdır. Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz." ifadesine yer verilmişti.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın temmuz ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen İranlı tetikçi Yusuf Şahbazi Abbasali'yi, İran topraklarında düzenlediği operasyonla ele geçirdiği iddia edilmişti. Abbasali'nin eylemi KKTC üzerinden planladığı iddiaları, KKTC makamlarınca kesin bir dille yalanlanmıştı.

İsrail 11 Aralık'ta adada İsraillilere yönelik saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen İran bağlantılı bir hücrenin GKRY ile Mossad'ın işbirliğiyle çökertildiğini öne sürmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İran'ın, KKTC'yi öncesinde ve şu anda terörist amaçlarla kullandığı" iddia edilerek, bu durumun "rahatsızlık verici bir mesele" olduğu ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA
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