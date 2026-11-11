KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünde Girne'de Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünde Girne'de Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türk Yıldızları Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Çevre tanıma uçuşu yarın 10.30'da, prova 13 Kasım Cuma 15.30'da, gösteri uçuşu ise 15 Kasım Pazar 15.30'da KKTC yerel saatiyle yapılacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Girne'de gösteri uçuşu yapacak.
Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet coşkusu bu kez Girne semalarında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, coşku ve gururla Girne semalarındayız." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, KKTC yerel saatine göre yarın saat 10.30'da çevre tanıma, 13 Kasım Cuma saat 15.30'da prova, 15 Kasım Pazar saat 15.30'da gösteri uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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